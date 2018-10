"Presenza": il primo evento espositivo degli studenti delle Accademie di Belle Arti e Isia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La rappresentanza nazionale degli studenti delle Accademie di Belle Arti e ISIA (CPCSAI) dà il via al suo primo evento espositivo - presenza - nel quale saranno presentate le opere di studenti e neolaureati delle Accademie italiane. Un evento volto a portare l'attenzione sul dibattito inerente all'insegnamento dell'arte e della funzione di quest'ultimo in rapporto alla ricerca di alto valore scientifico e artistico svolta nelle Accademie di Belle Arti e ISIA italiani, un percorso presente e indispensabile ma mai concluso senza l'attivazione dei Dottorati di Ricerca. Un'occasione per interrogarsi sull'identità di tali istituzioni al fine di riconoscere e comprendere la contemporaneità.

Concepita come spazio di condivisione tra gli artisti e il pubblico, la mostra vuole creare un punto di contatto tra gli artisti, le istituzioni e il panorama artistico contemporaneo. Gli artisti Reisa Boksi / Alessandro Bozzoli / Debora Cristina Cocchetti / Tiziano Conte / Ola Czuba / Alessandra Draghi / Marco Eusepi / Elisa Garrafa / J. Maria Geraci / Manuel Ghidini / Eleonora Monguzzi / Mara Jvonne Raia / David Salge / Collettivo Progetto Dentro Inaugurazione alla presenza degli artisti: domenica 14 ottobre 2018 ore 18.30 Visitabile dal 15 al 20 ottobre dalle 10.00 alle 18.00 Conferenza Stampa: Info pubblico: Conferenza dei presidenti delle Consulte degli Studenti di Accademie di Belle Arti e ISIA Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 261 consulte.abaisia@gmail.com Presidente Angelica Speroni Giunta: Cecilia D'Urso, Gaetano Mannino, Raffaele Marra, Alessandra Sebastiano Con la collaborazione di: Gaia Bobò, Daniela Caldarulo, Eugenia De Francesco.

Inaugurazione domenica 14 ottobre 2018 ore 18.30 Apertura mostra 15-20 ottobre 2018 ore 10.00 - 18.00 Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4, Palermo