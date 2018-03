Presentazione "Sorella e schiava" e "io, rosalia n." di Rita Alù

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 8 marzo 2018 alle 17,30 saranno presentati presso la Fondazione Tricoli “Io, Rosalia N.” e “Schiava e sorella”, i due romanzi storici di Rita Alù, editi da Torri del Vento Edizioni, collana “I Capperi”. L’evento, organizzato su iniziativa di Inner Wheel Club Palermo Centro in occasione della Giornata internazionale della donna, non a caso sarà focalizzato sulle vicende delle protagoniste femminili dei due libri. A partire da una documentazione storicamente verificata, Rita Alù disegna con pennellate sottili la vita travagliata delle due protagoniste, supplendo in parte con la sua fantasia alle mancanze archivistiche.

Dopo i saluti di Margherita Tomasello, Presidente della Inner Wheel Palermo Centro, Giovanni Mannara converserà con l’autrice. Nel corso della presentazione sono previste letture a cura di Silvia Alù. L’evento si concluderà con un brindisi offerto dall’Associazione organizzatrice. Nella Palermo del Seicento, che in entrambi i romanzi fa da sfondo con la sua storia e la sua arte, Anna Valdina e Rosalia Novelli, due donne dal carattere determinato, sfidano le regole del loro tempo andando incontro a un destino che, nel male e nel bene, sarà condizionato dalle decisioni dei rispettivi padri. Anna, la protagonista di “Schiava e sorella”, figlia del Principe di Valdina, cresce spensierata con le sue sorelle sino all'età di sette anni, quando è costretta dal padre a lasciare Roccavaldina e a trasferirsi a Palermo per entrare in convento. Caparbia e coraggiosa, non si rassegnerà mai alla vita claustrale che le viene imposta, e, soltanto dopo cinquanta anni trascorsi da reclusa nel Monastero delle Stimmate, potrà ricorrere ad un tribunale per riconquistare la libertà perduta.

Alla storia di Anna sono da far risalire le origini della Famiglia Papè di Valdina. Rosalia, la protagonista di “Io, Rosalia N.”, riesce a ritagliare per sé un destino non comune. Figlia del grande pittore Pietro Novelli, ammirata e a volte quasi soggiogata dalla figura paterna, fin da bambina prova un irresistibile trasporto verso il disegno e la pittura. Volitiva e tenace, Rosalia si costruisce giorno dopo giorno lo spazio di cui ha bisogno per esprimersi, dando dimostrazione di non essere “da meno” rispetto agli artisti dell’altro sesso. In età matura un profondo rapporto di amore materno la legherà a un’altra donna: Anna Fortino, nota ceroplasta palermitana, inizialmente allieva della sua scuola per apprendisti pittori, alla quale riuscirà a trasmettere passione e coraggio. Rita Alù è nata e vive a Palermo. È sposata e ha due figli. Da avvocato e dirigente ha lavorato per tanti anni in banca. Grande appassionata della storia di Palermo, mossa dall’intento di riportare alla luce figure femminili rimaste per tanto tempo nell’ombra, ha pubblicato, con Torri del Vento Edizioni nel 2015 “Schiava e Sorella” e nel 2017 “Io, Rosalia N.” Presentazione "Sorella e schiava" e "Io, Rosalia N." di Rita Alù Torri del Vento Edizioni Fondazione Tricoli, via Terrasanta 82 (Palermo) Giovedì 8 Marzo ore 17.30 Per info e contatti: press@torridelventoedizioni.it Responsabile Comunicazione e SMM: Virginia Glorioso / virginiaglorioso@gmail.com