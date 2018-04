Come (si) cambia Ballarò: presentazione della rivista “Poliedro”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sesto numero de “Il Poliedro”, mensile dell’Arcidiocesi di Palermo, riguarda molte delle questioni al centro del progetto politico del circolo Arci Porco Rosso. Si parla del disagio sociale e delle nuove forme di emarginazione, ma anche dei tentativi di risposta della società civile; si parla della mafia e di come oggi si debba interpretare un’azione sociale di risposta. Di tutto questo se ne discuterà, domani, venerdì 27 aprile alle ore 18.30, presso la sede del circolo in piazza Casa Professa, 1, con alcuni degli autori degli articoli della rivista e con altri, che rappresentano punti di osservazione diversi sullo “stato dell’arte” della città di Palermo ed in particolar modo dell’Albergheria.

Saranno presenti: Nuccio Vara - direttore Rivista Poliedro; don Cosimo Scordato - rettore della Chiesa San Francesco Saverio; don Enzo Volpe - oratorio Santa Chiara; Pino Toro - Rivista Poliedro; prof. Mario Affronti - Medicina delle Migrazioni, Azienda Ospedaliera Policlinico; Massimo Castiglia - presidente della I Circoscrizione; Fausto Melluso - Arci Porco Rosso