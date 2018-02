Monreale, Giovanna Strano presenta il libro d'esordio “Vincent in Love”

Una giornata dedicata a Van Gogh a Monreale: Giovanna Strano ha presentato il suo libro di esordio “Vincent in Love” e Gisella Scibona ha presentato una collezione di abiti, ispirati alle opere più famose e ai colori del grande pittore olandese. La dirigente scolastica del liceo Gagini di Siracusa, che ha curato l’aspetto storico, scientifico, artistico della mostra Van Gogh Multimedia Experience, visitabile a Monreale fino al prossimo 29 aprile, ha raccontato le due facce della vita dell'artista olandese, per certi versi molto misteriosa. Una vita difficile quella del grande pittore, costellata da amori complicati e dalla follia che lo ha portato al punto di tagliarsi un orecchio e suicidarsi. Da un lato, la grandezza di tutte le opere firmate da Vincent Van Gogh, veri e propri capolavori, e dall'altra una vita travagliata terminata con la parabola discendente che lo indusse a spararsi un colpo di rivoltella nel luglio del 1890.

“Ho provato - racconta l’autrice - a mettere insieme i miei studi e le mie ricerche per raccontare la vita nascosta, quasi sconosciuta di Vincent Van Gogh, tra gli artisti più conosciuti al mondo”. Un libro che è frutto di uno studio durato due anni, di viaggi a Zundert, paese natale dell'artista, fino ad Anversa, Parigi ed Amterdam, per realizzare una biografia interessante e completa che racconta gli aneddoti di Van Gogh, dal litigio col padre, un pastore protestante più vicino a Dio che agli uomini - che morì colpito da un infarto proprio a causa di una discussione con il figlio - agli amori mai corrisposti, compreso quello con la cugina di cui era tanto innamorato. E quell’amore tanto difficile con Essien una ex prostituta alla quale fu legata per circa un anno e mezzo. Poi, quando Van Gogh decise di codificare quel rapporto con il matrimonio ne scaturirono una serie di liti con la sua famiglia. Una vita fatta di sogni, talvolta incubi, tanti viaggi, tante delusioni e una felicità che non arriverà mai.

“E’ un libro che ruota intorno a Van Gogh – continua Strano – , un artista molto riflessivo, a differenza di quello che pensano molti. Pensava e pianificava ogni sua mossa. Eppure tutti pensano che Van Gogh sia nato e morto folle. Non è così. Ce lo testimoniano decine e decine di documenti che ho analizzato, comprese delle lettere scritte in inglese e olandese che raccontano un altro aspetto di questo grande artista”.

I viaggi di Giovanna Strano alla ricerca dei luoghi che hanno caratterizzato la vita terrena di Van Gogh sono stati indispensabili. “Ho voluto vivere personalmente quei luoghi – prosegue l'autrice – per respirare l’aria che anche Van Gogh aveva respirato e cercare di carpirne l’anima. E ho descritto una figura coerente, un uomo che spiega per filo e per segno perché è diventato quello che poi abbiamo conosciuto realmente e perché ha agito in vari modi, anche dal punto di vista artistico”. La copertina scelta per il libro è stata selezionata fra trenta realizzate dagli studenti del Gagini di Siracusa. Alla presentazione sono intervenuti anche per un breve saluto il sindaco Piero Capizzi e l’assessore Giuseppe Cangemi.

“Ringraziamo la professoressa Giovanna Strano per la presentazione del suo libro su Van Gogh che è stata una occasione importante per far conoscere ed apprezzare l’artista e le sue opere – dicono il sindaco Piero Capizzi e l’assessore alla Cultura Giuseppe Cangemi -. Grazie a questa prestigiosa esposizione multimediale delle opere del grande artista olandese una parte del nostro Complesso Monumentale ha ospitato un avvenimento di grande rilievo culturale e turistico per la nostra città. Ci auguriamo - concludono - che nei prossimi mesi con l’inizio della stagione turistica questa mostra possa essere inserita nei percorsi dei visitatori prima di spostarsi in altre altrettante prestigiose città”.

