“Vado a Roma a piedi”: il cammino di Collodoro alla scoperta delle vie Francigene 

"Vado a Roma a piedi (ma sei matto! e se piove?)". La Soprintendenza del Mare, in collaborazione con il carcere minorile del Malaspina, presenta l’ultimo libro di Renato Collodoro che sulle orme dei pellegrini che nel medioevo percorrevano le Vie Francigene per raggiungere i luoghi sacri, ci racconta il suo viaggio - iniziato a Siena - i luoghi attraversati e gli incontri fatti.

"Mi sono cimentato - racconta Collodoro - a raccontarla, questa mia piccola impresa, non perché abbia meriti particolari, ma proprio perché non ce li ha. Quindi, alla portata di tutti. Per chi si incammina per svago, per voto o per grazia ricevuta, per dimagrire o per poter mangiare di più senza sentirsi in colpa, per fare sport ma non troppo, per dare retta al medico, per godersi i paesaggi, per conoscere persone o trovare l’anima gemella, per fare un torto al divano, per disintossicarsi da qualsiasi cosa uno si senta intossicato, per dire ‘L’ho fatto pure io’, per poter stare in silenzio o invece per chiacchierare, per… aggiungi quello che vuoi all’elenco e poi me lo fai sapere, così conosco altre motivazioni che al momento non mi vengono in mente".

A presentare il volume saranno Michelangelo Capitano, direttore del Malaspina, e Alessandra De Caro, della Soprintendenza del mare. L’iniziativa fa parte del progetto “Ora te lo cunto al Malaspina e te lo ricunto all'Arsenale” e prevede la presentazione a Palermo venerdì 20 aprile, alle 10 al Malaspina e alle 17 all'Arsenale della Marina Regia. Le entrate del libro saranno utilizzate per costruire pozzi in Etiopia. Nel corso dell’incontro verranno proiettati dei brevi filmati. Il pellegrino contemporaneo continuerà il suo cammino percorrendo la Magna Via che da Palermo lo porterà ad Agrigento. Arrivato ad Agrigento, sempre se va tutto bene, l'autore - che oggi vive a Torino - raggiungerà Gela, luogo d'origine delle sua famiglia.





