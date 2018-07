Alla Feltrinelli la presentazione del libro di Gianni Cuperlo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

4 marzo 2018. Per la sinistra italiana la sconfitta più bruciante della storia repubblicana. Prima però, il 24 settembre dell’anno passato, c’era stato il deludente voto tedesco. E ancora prima la débâcle socialista in Francia. Se il millennio compie diciott’anni e diventa maggiorenne, la sinistra sembra immersa nella sua quarta età, dirottata verso un binario morto. Ma è davvero così? Gianni Cuperlo presenta "In viaggio. La sinistra verso nuove terre" (Donzelli editore). Discutono insieme all'autore Leoluca Orlando, Ottavio Navarra, Valentina Chinnici, Attilio Licciardi, Francesco Gervasi, Roberto Zampardi, Giuseppina Altamore e Fabio Montagnino.