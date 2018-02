Presentazione delle feste religiose al Capo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le feste religiose sono certamente momenti elettivi di espressione devozionale ma sono anche occasioni di rappresentazione e riaffermazione di un ideale ordine sociale e del correlato sistema di valori nonché momento di esaltazione del patrimonio, della tradizione e della memoria. Tale fenomeno si osserva anche nelle feste dei principali quartieri delle metropoli meridionali. Così a Palermo dove, a dispetto dei processi di trasformazione che hanno interessato l’assetto urbano e il tessuto sociale, particolarmente di alcune zone del centro storico, può dirsi che alcuni quartieri abbiano mantenuto una riconoscibilità verso l’esterno e visto perdurare e rinnovarsi nei suoi abitanti un condiviso senso di appartenenza a un luogo e a una storia peculiari. Il Capo, in particolare, continua a declinare una sua specifica identità che si definisce e alimenta, non secondariamente, attraverso la fitta rete di relazioni, esplicite e implicite, visibili e invisibili, verticali e orizzontali, sentimentali, politiche e economiche che intesse la vita religiosa e, particolarmente, le attività cultuali e processionali promosse e gestite dalle ancora numerose confraternite presenti sul territorio. La sua vita religiosa pubblica conosce, difatti, oltre che una larga partecipazione popolare, una diffusa articolazione temporale, tanto da potersi dire che il Capo presenta un suo solido calendario cerimoniale che si inserisce, mantenendo una chiara autonomia, nel più ampio insieme delle feste urbane. I giorni di festa vedono trasformarsi il paesaggio del quartiere e del mercato: le fastose luminarie che incoronano le strade e si distendono sulle facciate delle chiese, le stoffe multicolori dispiegate dai balconi, i manifesti variopinti sui muri delle case, il peculiare paesaggio sonoro (il rullare dei tamburi, la banda musicale, le acclamazioni, le esplosioni pirotecniche), l’atteggiarsi degli stessi abitanti che fanno sfoggio degli abiti migliori esponendo un benessere effimero che li solleva per un attimo da miserie morali e materiali, sono tutti elementi che concorrono a segnalare il farsi di un tempo e di uno spazio di qualità non ordinarie e a riaffermare, ciclicamente, l’esserci di una comunità e della sua storia."

Durante l'evento sarà presente l'autore e interverranno Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Vittorio Russu, Direttore Area Sicilia Banca Carige e Salvatore Savoia, Segretario Generale Società Siciliana per la Storia Patria. Bio Autori Lorenzo Gatto (Palermo, 1963). Professionista dal 2006, è fotografo della compagnia di danza L’Espace Centro Coreografico; dal 2009 collabora con la compagnia di danza Omonia Contemporary Arts e della piccola orchestra Gli Archi Ensemble. Alcune sue opere sono esposte nel museo “Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona” in mostra permanente e presso il museo “MACS arte contemporanea” di Catania. Nel 2010 ha fondato Palermo Photo World, un’associazione che si occupa di diffondere la fotografia siciliana nel mondo. Ossessionato dalla sua città, racconta Palermo attraverso le immagini che fissa con il suo obiettivo girovagando per le strade, il suo studio a cielo aperto. Ignazio E. Buttitta (Palermo, 1965), è professore ordinario di Discipline demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi di Palermo, dove insegna Etnologia europea, Antropologia del turismo e del patrimonio immateriale e Storia delle tradizioni popolari.

Studia i fenomeni di religiosità popolare in ambito euro-mediterraneo con particolare attenzione all’analisi diacronica e comparativa dei calendari cerimoniali e del simbolismo rituale. Ha condotto numerose ricerche sul campo in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Corsica e a Creta. È presidente della Fondazione Ignazio Buttitta e Segretario generale dell’Associazione per la Conservazione delle Tradizioni popolari. Tra le sue principali pubblicazioni: Il fuoco. Simbolismo e pratiche rituali (Palermo, 2002); I morti e il grano. Tempi del lavoro e ritmi della festa (Roma, 2006); Verità e menzogna dei simboli (Roma, 2008); Continuità delle forme e mutamento dei sensi. Ricerche e analisi sul simbolismo festivo, (Acireale-Roma, 2013); La danza di Ares. Forme e funzioni delle danze armate (Acireale-Roma, 2014).

Presentazione Feste Religiose al Capo di Lorenzo Gatto con un saggio di Ignazio E. Buttitta Torri del Vento Edizioni Sala Conferenze Banca Carige, Piazza Monte di Pietà (Palermo) Mercoledì 28 Febbraio ore 17.00