Cultura, nasce la rivista online "L’identità di Clio"

Lunedì 8 gennaio alle 17 presso la sala delle Missioni della Biblioteca centrale della Regione Siciliana verrà presentata la rivista online “L’identità di Clio”. La rivista, nata dall’omonimo blog, che nel corso degli anni ha riscosso ampio successo tra gli addetti ai lavori, mira a compiere un salto di qualità nel panorama culturale nazionale. Il progetto, portato avanti da Aurelio Musi e Antonino Giuffrida, a cui hanno entusiasticamente già aderito importanti istituzioni e associazioni, è quello di creare una rete culturale ad ampio respiro che miri ad informare, divulgare e discutere di cultura, libri, arte, tradizioni, coniugando il rigore e il metodo delle scienze umane e naturali con la leggerezza e la spontaneità della divulgazione.

L’identità di Clio, conservando e sviluppando i suoi caratteri originari e originali, intende proporre alcune significative innovazioni: questo blog, fin dalla sua origine, si è presentato ai suoi lettori con una sua precisa fisionomia, affrontare temi e questioni che hanno a che fare con la dimensione della storicità; segnalare e discutere libri importanti e utili per l’aggiornamento non solo degli operatori di settore (docenti di scuola e di università), ma di tutta quella platea di lettori che una volta si chiamavano “persone colte”; coniugare passato e presente attraverso l’attenzione su questioni di stringente attualità(valga come esempio il dibattito sulla istituzione della giornata per le vittime dell’Unità); presentare interventi e articoli brevi, con linguaggio semplice, chiaro e accessibile, lontano dallo stile e dai modi di comunicare accademici.