Presentazione de "L'agenda ritrovata - il diario"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione Culturale L’Orablù, insieme a Prospero Editore, mercoledì 18 luglio alle ore 17.00 a Palermo in via Paolo Gili, 4 all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa presso la Sala De Seta presenta in anteprima nazionale “L’agenda Rossa - Il Diario”: un libro che raccoglie le testimonianze, le riflessioni e le fotografie delle decine di persone incontrate lungo i 2.539 chilometri macinati da Milano a Palermo durante la lunga ciclo-staffetta che, nel ricordo di Paolo Borsellino, si è snodata attraverso lo stivale.

Nella primavera del 2017, infatti, L’Associazione Culturale L’Orablù ha ideato ed organizzato “L’Agenda Ritrovata”, un progetto nato per commemorare il venticinquesimo anniversario della morte del magistrato siciliano. Una biciclettata che ha attraversato tutta la penisola nel ricordo di Paolo Borsellino, degli agenti della sua scorta e dell’agenda rossa: in sella alle loro biciclette quattro volenterosi ciclisti hanno portato di città in città una copia di quell’agenda rossa scomparsa nel 1992 pochi minuti dopo l’attentato di stampo mafioso testimoniando, così, che c’è un’Italia che non ha dimenticato e che vuole ricordare e raccontare quel che è successo. Il faticoso viaggio iniziato il 25 giugno 2017 a Bollate conclusosi a Palermo il 19 luglio 2017 ora si è trasformato in un libro.

Grazie alla collaborazione con Prospero Editore giovedì 12 luglio uscirà on line, e poi nelle librerie giovedì 19 luglio “L’agenda Rossa - Il diario” (€20). L’intento è quello di raccontare un percorso fatto di paesi, città e paesaggi. Un mondo fatto di sogni, cultura e impegno. Un percorso di giustizia, libertà e partecipazione.

I testi di Francesco Ricci (uno dei quattro ciclisti) e le fotografie di Ivano de Pinto sono accompagnati da appunti, testimonianze, interviste e mappe di tutti i protagonisti della ciclo-staffetta. TITOLO: L'agenda rossa - Il diario ISBN cartaceo: 9788885491458 GENERE: viaggi e reportage

Gallery