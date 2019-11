Un giallo dal taglio ironico: è “Cadaveri in trasferta”, il nuovo libro di Bibi Bianca

Bibi Bianca, scrittore e regista, torna a Palermo con diversi progetti in cantiere oltre alla rassegna teatrale al Lelio, la nuova avventura letteraria. Rientrato dal Brasile, dove insegna teatro e collabora con il settimanale Folha de Palotina, presenta il suo nuovo libro “Cadaveri in trasferta”. Un giallo brillante ambientato nel Sud del Brasile. “E’ un giallastro, dice l’autore, dove la caccia ad un serial killer da parte di uno sprovveduto italiano, è solo il pretesto per raccontare di un Brasile inedito lontano dagli stereotipi: spiagge, carnevale e sederi roteanti”. Nel 2014 i cadaveri di Berlusconi prima, di Grillo poi, infine di Pato, sono ritrovati nella casa dell’unico italiano residente a Palotina. Sono sosia cui un chirurgo plastico ha ridisegnato il volto… Il libro sarà presentato dall’autore giovedì 7 novembre, alle ore 17.30 nello Spazio Cultura della libreria Macaione, via Marchese Villabianca, 102. Ospite il musicista Vincenzo Palermo.