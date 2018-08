Alia, va in scena il Premio letterario Grotte della Gurfa: conduce il comico Giorgio Melazzi

Giovedì 30 agosto, alle 21:30, nella splendida cornice di piazzetta Garibaldi, ad Alia, si terrà la cerimonia di premiazione della settima edizione del Premio letterario – autori under 40 di narrativa – Grotte della Gurfa.

Il concorso, la cui giuria è presieduta dalla sociolinguista, nonché membro dell’Accademia della Crusca, Vera Gheno, per questa edizione vede in gara i romanzi “Strani eroi” di Alessandro Bongiorni, edito da Frassinelli; “I favolosi anni ‘85” di Simone Costa, edito da Spartaco e “E’ stato breve il nostro lungo viaggio” di Elena Mearini, Cairo editore. Inoltre, nel corso della serata, che sarà condotta dall’attore milanese, già in passato protagonista del programma Mediaset “Zelig”, Giorgio Melazzi, sarà assegnato anche il premio della giuria “Liborio Guccione” che è andato a Simone Lisi autore di “Un’altra cena” romanzo edito da Effequ.

A decidere la graduatoria finale e dunque a decretare il vincitore o la vincitrice di questa settima edizione sarà il voto della giuria dei cento lettori, prescelti tra gli assidui frequentatori delle biblioteche comunali di Alia e dintorni, i quali potranno votare nel corso della mattinata e del pomeriggio di giorno 30. Al vincitore assoluto andrà un premio in denaro di 1.500 euro, mentre agli altri due autori andranno rispettivamente mille e 500 euro.

Il premio Grotte della Gurfa che nel corso di questi anni si è ritagliato un importante spazio tra i concorsi letterari italiani, ha visto tra i suoi vincitori o finalisti autori del calibro di Nadia Terranova, Christian Frascella, Piergiorgio Pulixi, Francesca Diotallevi, Luca Saltini e Marco Balzano, piazzatosi secondo all’ultima edizione del Premio Strega e già vincitore del Campiello.