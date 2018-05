Giovedì al piccolo Teatro Patafisico uno spettacolo organizzato dal Celpp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 24 maggio, alle ore 18, il Celpp (Centro Educativo Logopedico Psicomotorio Psicologico) in collaborazione con il Piccolo Teatro Patafisico di Palermo organizza uno spettacolo dal titolo “Come stai?”. Il progetto nasce all’interno del laboratorio sulle autonomie gestito dalla psicoterapeuta Angela Restivo: «Il teatro come spazio di espressività soggettiva in assetto gruppale – commenta Restivo - stimola il riconoscimento delle emozioni, la consapevolezza di sé e la relazione con l’altro». «Per il Celpp – aggiunge Maria Cusimano, presidente del Celpp - l’obiettivo principale è quello di potenziare al massimo i ragazzi e far si che emergano tutte le loro risorse. La collaborazione con il Piccolo Teatro Patafisico per il laboratorio sulle autonomie gestito da Angela Restivo è stato un elemento fondamentale per il percorso dei nostri ragazzi.

Il teatro – continua Cusimano - è di per se un’esperienza terapeutica e lo è ancora di più per i nostri ragazzi poiché si configura in una forma di riscatto sociale, permette loro di esternare emozioni, sensazioni e a lavorare sulla consapevolezza di sé. Sono orgogliosa dei nostri ragazzi, dell’impegno con cui hanno lavorato per mettere in scena questo bellissimo spettacolo. Il Celpp – conclude il presidente - è sempre attivo nel differenziare le attività per i nostri ragazzi per cui si avvicina una stagione estiva ricca di eventi, tra i quali gite in barca a vela, escursioni, campus in collaborazione con l’associazione Crescere Insieme Onlus in 2000 mq di spazio verde con giochi e tantissime attività organizzate». L’evento si svolgerà in via Gaetano La Loggia 5 e sarà condotto da Gabriele Ajello, Gabriella Gianni, Noemi Calcaterra, con la supervisione di Angela Restivo. L’ingresso è gratuito, ma è gradita un’offerta libera poiché il ricavato andrà ai giovanissimi attori del Celpp. Per qualsiasi informazione: www.celpp.it, www.piccoloteatropatafisico.it, 3292460509 (Celpp), info@piccoloteatropatafisico.it