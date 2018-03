"Ha portato il talento siciliano del mondo": al pianista Giulio Potenza il premio Kaleidos

Il prestigioso premio Kaleidos, giunto alla 19esima edizione, quest'anno è stato andato al pianista palermitano Giulio Potenza che "ha portato il talento siciliano del mondo". Il riconoscimento è assegnato dall'omonima associazione al prodigioso musicista, apprezzato anche a livello internazionale, ieri nella sala Onu del Teatro Massimo. Presenti alla cerimonia anche il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, Francesco Giambrone, e la professoressa Marzia Manno.

Potenza, che oggi vive a Londra, è stato definito da Martha Argerich “pianista dal grande talento e dalla grande bellezza espressiva” ed è stato anche citato durante il discorso di Lord Lipsey, membro della camera dei Lord, in merito al "valore di studenti internazionali in Inghilterra": "Signori - ha detto Lipsey - io sono presidente del Trinity Laban Conservatoire di musica e danza, che è uno dei quattro grandi conservatori a Londra. Forse il momento più orgoglioso del mio mandato è stato a giugno, quando BBC Radio 3 ha trasmesso in diretta tre dei nostri migliori pianisti da St John di Smith Square. Nobili, signori dovrebbero notare i nomi perché li risentirete sicuramente in futuro: Giulio Potenza, Gen Li e Jenna Sung. Essi dovrebbero anche notare che questi non sono nomi inglesi. Giulio viene dall’Italia. Gen dalla Cina e dalla Corea del Sud Jenna".

