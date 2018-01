"Per una Storia dell'Ospedale Civico": incontro con Angelo Chifari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Incontro con Angelo Chifari_ Per una Storia dell'Ospedale Civico di Palermo di Torri del Vento Edizioni Giovedì 18 gennaio alle ore 17:30 presso Freschette Caffè Riso di Palazzo Riso sarà occasione per incontrare l'autore di Per una Storia dell'Ospedale Civico di Palermo Angelo Chifari.

"Le pagine di Per una storia dell'Ospedale Civico di Palermo sono indubbiamente una prima rigorosa base di conoscenza della travagliata storia del nostro più importante ospedale cittadino, arricchito da brevi note sulla genesi delle altre strutture ospedaliere ottocentesche." Bio autore Angelo Chifari (Palermo 1952), è un sociologo. Ha lavorato per oltre 40 anni nella sanità pubblica ed è stato autore di numerose pubblicazioni in riviste specializzate del settore della salute e delle organizzazioni sanitarie. È docente nei corsi di management sanitario e master universitari per le professioni sanitarie.

Incontro con Angelo Chifari_ Per una Storia dell'Ospedale Civico di Palermo Torri del Vento Edizioni Freschette Caffé Riso _ Palazzo Riso Giovedì 18 gennaio ore 17.30