Palermo Suona, il contest musicale conquista tutti: in gara ancora 24 artisti

Oltre 135 artisti di Palermo, in questi giorni di quarantena, si sono sfidati amichevolmente su Instagram a colpi di musica e voti online. “Palermo Suona”, il portale che si occupa della musica in città, aveva lanciato un contest online (#SuoniAmo) aperto a tutti i musicisti. Adesso che la competizione si è conclusa la giuria premierà i tre vincitori finali con la produzione del proprio brano inedito in studio di registrazione, un videoclip ufficiale del brano, uno shooting fotografico, ma soprattutto la partecipazione sui palchi dei più importanti festival in città.

In totale sono 24 i partecipanti che sono riusciti a passare il primo turno dopo il giudizio della giuria e i voti del pubblico. Alisia Jalsy, AllafineGuglielmo, Viviana Sciortino, Giorgia Agate, Manfredi Simonetti & Kimberly Mangano, Francesca Teriaca, Kid Gamma, Young Sosa, Chino Mortero, Salvat, Jelo, Pentothal, Kimba, Fiato, Diego Salvaggio & Ismaele Pancaro, Antonino Polizzi, Robson De Almeida, IoNo, CatAlessi, Giuseppe Fava, Bluescarrr, The Fusion, Vago e Flavio Magliozzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I 24 si sfideranno in diretta su Instagram sul profilo @palermo.suona, con la supervisione della giuria e di ospiti speciali per ogni giornata. Mercoledì 6 maggio (ore 19) toccherà a Davide Shorty, terzo classificato ad X-Factor 2015 e ormai fra i migliori artisti italiani del soul, rap, r&b. Giovedì 7 maggio, stesso orario, il giudice speciale sarà invece Giò Sada, vincitore di X-Factor, autore e voce apprezzata in tutto il panorama musicale. Venerdì 8 maggio, infine, saranno gli Shakalab, band siciliana e colonne portanti del reggae e hip hop in tutta Italia, a farla da padrone. Solo 18 saranno gli artisti che passeranno al turno successivo.