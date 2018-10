Il festival italiano dedicato al mondo delle arti aeree, anche Palermo partecipa ad "originaria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il successo del primo e del secondo anno torna OriginAria il festival italiano dedicato al mondo delle arti aeree organizzato da Valentina D’Amico di Pole Dance Italy. L’evento si propone con un unico obiettivo: dare origine ed unire la community di appassionati di pole dance e arti aeree per tre giorni a Modena. Il 2017 è stato incredibile, sale piene, lezioni in continuazione e tanta gente felice e puoi vedere le foto sulla pagina Facebook. Tre giornate, venerdì, sabato e domenica, in cui sarà possibile allenarsi grazie a più di 70 workshop a pagamento e gratuiti, 14 insegnanti da tutto il mondo e divertirsi passando il tempo in compagnia, allenandosi e rilassandosi bevendo qualcosa insieme alla community di appassionati. In più potrai girare tra gli stand dei migliori marchi di prodotti dedicati alle arti aree e sabato sera festeggiare tutti assieme.

Enjoy your Freedom perché è il tempo di prenderci i nostri spazi, di scoprire nuovi modi di interpretare il nostro sport, di ballare fino a quando ci fanno male i piedi e le mani. Di ritrovare il contatto con la nostra essenza, e farla brillare su qualunque attrezzo noi abbiamo scelto. La location che ospita ORIGIN|ARIA è la Female Arts Studio Modena, Pole Dance Factory, uno spazio polifunzionale di 700 mq con 1 sala per acrobatica aerea, 3 sale pole dance con un totale 36 pali e 1 sala per allenamento a corpo libero. Spazio che si trasformerà, per l’occasione, in un villaggio pieno di colori. Pole dance, acrobatica aerea, allenamento funzionale, stretching, musica e divertimento. Questo è OriginAria. Anche Palermo sarà rappresentata da alcune Scuole di Danza fra le quali l’Accademia “A Piedi Nudi”, con tre splendide ragazze, Veronica Li Vigni, Claudia Monastero e Anna Virzì, le quali si esibiranno in svariate performance di Pole Dance.