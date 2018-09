Cala il sipario sulla Palermo Comic Convention: 30 mila visitatori in tre giorni 

L’area tematica dedicata a Harry Potter, i tornei di tiro con l’arco, subbuteo e scacchi e il padiglione dedicato ai videogiochi protagonisti induscussi della quarta edizione del Palermo Comic Convention che si è chiusa ieri con trentamila presenze complessive. Gli amanti del fumetto hanno potuto misurarsi con le sessioni live e i panel di professionisti, tra cui il maestro manganaka giapponese Shintaro Kago, ospite numero uno, e il talento Giulio Rincione, che ha firmato il manifesto del festival.

Tanti altri i grandi momenti di partecipazione, come le gare al travestimento più bello dei cosplay e il concerto del re delle sigle dei cartoon Giorgio Vanni sabato sera. Gli appassionati di cinema e serie tv, invece, hanno potuto incontrare l’attore britannico Tom Hopper, noto per aver recitato in serie tv come “Il Trono di Spade”, Doctor Who e Black Sails. A lui il festival ha dedicato una statua, realizzata dallo scultore palermitano Giacomo Muraglia.