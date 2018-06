Presentazione del libro "Donne fino a epoca contraria" di Adelaide J. Pellitteri

Non si risparmiano, anzi si danno con tutta l'energia che hanno nel corpo e nell'anima, le donne di cui parla Adelaide J, Pellitteri nel suo libro "Donne fino a epoca contraria" ((edito da “L’erudita”). Trentadue racconti che si leggono tutto d'un fiato, scorrendo liberi e veloci come un fiume in cerca di sbocco. Un viaggio, quello che ci consente di fare l'autrice a ritroso nel tempo, con qualche visita anche in un futuro prossimo, che pesca nei sentimenti, facendoci vivere insieme alle protagoniste i loro amori, le loro passioni, ma anche il dolore, le violenze e le ingiustizie che subiscono da sempre, riportando sul viso tutti i segni del tempo.

La presentazione di questo bel libro, promossa dall'associazione "Officina Ballarò", alle 11 di sabato 16 giugno nell'Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile. A conversare con l'autrice saranno Clotilde Arizzi, Ignazio Moscarelli e Gilda Sciortino. A leggere alcuni brani, facendoci immergere in questo mondo pieno di sfaccettature, sarà Gualtiero Sanfilippo. Ingresso libero.