Arriva "Orto Card", tessera per ingressi illimitati all'Orto Botanico

L’Orto Botanico del Sistema Museale (SiMuA) dell’Università presenta la “Orto Card”, una tessera annuale multi ingresso per visitare il museo. La “Orto Card” è una tessera nominale e permette l’ingresso illimitato al museo per la durata di un anno a partire dalla data di acquisto. Possono usufruirne tutti coloro che desiderano visitare frequentemente l’orto e le sue innumerevoli collezioni di specie vegetali originarie del bacino del mediterraneo e delle regioni tropicali e subtropicali e partecipare agli eventi in programma approfittando di un prezzo di 40 euro.

La tessera è in vendita presso la biglietteria dell’Orto Botanico (via Lincoln, 2) oppure può essere prenotata inviando una mail all’indirizzo: sistemamuseale@unipa.it.

L’Orto Botanico, fondato nel 1789, è una tra le più importanti istituzioni accademiche italiane. Considerato un enorme museo all'aperto, vanta oltre duecento anni di attività che gli hanno consentito anche lo studio e la diffusione, in Sicilia, in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo, di innumerevoli specie vegetali, molte originarie delle regioni tropicali e subtropicali. La peculiarità di questo Orto è, oggi, rappresentata dalla grande varietà di specie ospitate che ne fanno un luogo ricchissimo di espressioni di flore diverse.

Info: http://www.unipa.it/Orto-Card-per-ingressi-illimitati-allOrto-Botanico/