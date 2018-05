Orsi della luna, un cambiamento possibile: se ne discute ai Cantieri della Zisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Intervento/spettacolo a favore degli orsi della luna e di AAF (Animals Asia Foundation). Gli orsi della luna sono una specie asiatica in via di estinzione utilizzata per l'estrazione della bile e per questo rinchiusi in gabbie strettissime con un catetere costantemente infilato nella cistifellea che serve a prelevare la bile. AAF lavora da parecchi anni per la loro liberazione e il loro recupero, ottenendo ottimi risultati. L'appuntamento per saperne di più è giorno 27 maggio ai Cantieri culturali alla Zisa, sede Arci Tavola tonda ore 17,30.