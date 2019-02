"Miracolo" alla Vucciria: sparita da Barcellona, Santa Rosalia resuscita in piazza Meli

"Miracolo" alla Vucciria: in piazza Meli spunta Santa Rosalia con tanto di stemma del Palermo calcio sul cuore. L'opera di street art è stata realizzata da TvBoy, l'artista palermitano noto per aver realizzato prima a Roma il murales dove i ministri Salvini e Di Maio si baciano e a seguire, a Barcellona, aver fatto baciare i due allenatori Mourinho e Guardiola.

Salvatore Benintende, questo il vero nome dell'artista palermitano di nascita, attualmente vive in Spagna. E' lì che per la prima volta dedicò un'opera alla patrona di Palermo. Realizzato lo scorso gennaio, in piazza Fossar de les Moreres, a Barcellona il dipinto (nelle foto in basso) sparì solo poche ore dopo. "Santa Rosalía - scriveva allora sui social lo street artist - ha avuto una vita breve ma intensa. L’opera è stata rimossa da ignoti. Chissà se resusciterà magari in qualche luogo nuovo?". Poi il messaggio di oggi: "Questa notte è avvenuto un miracolo. Santa Rosalia è risorta nella sua città natale. Viva Palermo e Santa Rosalia".





