Tutto pronto per "Sharper", la notte europea dei ricercatori conquista Palermo

Il progetto Sharper - Notte Europea dei Ricercatori conquista un posto di eccellenza in Europa e ha preso il via da Perugia, con il primo incontro tra gli organizzatori degli eventi che si svolgeranno in 11 città italiane (Ancona, Cagliari, Catania, L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste) il 28 settembre di quest’anno e il 27 settembre del 2019 per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative rivolte al grande pubblico.

A Palermo Sharper è guidato dall’Università degli Studi di Palermo e coinvolge, oltre ai propri Dipartimenti, il Consorzio Arca, Airc, Cnr-Palermo (Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare, Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, Istituto di Biofisica), Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Palermo, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, le Associazioni PalermoScienza, Geode, Natura Vivente, AstridNatura, la Fondazione Ri.Med - Ismett.

Sharper è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro in collaborazione con un consorzio di partner che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università Politecnica delle Marche, il museo Immaginario Scientifico di Trieste e il centro di ricerca Observa Science in Society e coinvolge un ampio partenariato di oltre 100 enti culturali, comuni, istituti di ricerca, università, imprese e associazioni culturali che in ogni città costruiranno un ricco programma di appuntamenti trasformando strade, piazze, musei, teatri in laboratori nei quali ognuno potrà fare esperienza di cosa significhi essere ricercatore.

Sharper significa Sharing Researchers’ Passions for Evidences and Resilience e ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che i ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua evoluzione. “Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che la Commissione abbia valutato come eccellenti le attività con le quali abbiamo immaginato di coinvolgere il grande pubblico nella scoperta del mondo della ricerca - ha dichiarato il responsabile del progetto Leonardo Alfonsi di Psiquadro - e ci riempie d’entusiasmo il riconoscimento del valore di una rete nazione di oltre 100 partner culturali”.

Nelle città è partito un percorso che porterà al coinvolgimento di centinaia di ricercatori protagonisti della Notte, comunicatori, artisti e personaggi del mondo delle cultura impegnati nello scoprire insieme al pubblico il mestiere del ricercatore e il suo ruolo nello sviluppo della società contemporanea. Nell’edizione del 2018 particolare attenzione verrà riservata ai collegamenti con l’Anno Europeo del Cultural Heritage nell’approccio multidisciplinare che caratterizza da sempre Sharper.