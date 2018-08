Musica, arte, poesia e divertimento: a Petralia Soprana va in scena la notte bianca

Il centro storico di Petralia Soprana questa sera si trasformerà in teatro a cielo aperto e ospiterà le performance di musicisti, artisti e poeti per la notte bianca. Sarà un museo dove potere ammirare le bellezze artistiche e architettoniche naturali e le realizzazioni di valenti fotografi, pittori e scultori. Ogni piazza, ogni slargo, ogni angolo diventerà spazio centrale, ad iniziare dalla piazza del Popolo che ospiterà il ballo liscio e il night party dei Waikiki eventi con Brerek dj, Joseph Dave e Rosario Di Gangi. La piazza San Michele ospiterà la voce di Peppolone e la piazza Frate Umile i gruppo dei Fataciumi. Il Quinto Accordo suonerà nella piazza Quattro Cannoli e i Cuicciuzzi in piazza Duomo.

La musica sposerà l’arte e le sculture di Enzo Rinaldi, Damiano Sabatino e Tony Provenzano il Macss esporrà sculture di sale. Si potranno ammirare le foto di Salvatore U’ Gaddu e la pittura di Rosetta Agliata, Maria D’Alberti e Riccardo Farinella. La poesia è affidata ad Agostino Messineo Alfiere. Non mancheranno il Body Painting di Debora Migliore e lo Space Light di Sharon Ramazzotti e Giovanna Pagano.

Un appuntamento organizzato dalla Pro Loco e voluto dall’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso. Per l’occasione è stata realizzata anche una mappa con la localizzazione degli eventi che orienterà e farà scoprire lo splendido centro storico al nuovo visitatore.