No Mafia Memorial, inaugurata installazione permanente: le targe "parlano" grazie al Qr code

Presentata al No Mafia Memorial l'installazione permanente "Le forme della memoria, oltre la commemorazione" che consentirà al visitatore di ritrovare in un unico luogo i nomi e le vicende di ogni vittima della lotta alle mafie. Attraverso la collocazione delle targhe, intitolate alle vittime, si creeranno punti di sosta e di riflessione; una forma narrativa per parlare dell’uomo e il contesto in cui viveva, della sua storia e del suo incrocio con l’organizzazione criminale. Sotto ogni targa esposta vi sarà un QR code attraverso il quale saranno date informazioni sull’evento e sul luogo e per consentirne la geo-localizzazione attraverso un’App realizzata dal Memoriale e da data base già esistenti.

"La lapide commemorativa - ha dichiarato il presidente del Centro Siciliano di documentazione Umberto Santino - è una forma della memoria talvolta riduttiva ma proprio da questa abbiamo voluto partire, perché attraverso il racconto delle storie degli uomini e del contesto del loro vissuto la memoria possa trasformarsi in azione nel presente".

Il progetto è nato dalla necessità di restituire alla memoria le vittime di mafia dimenticate e i siti dove hanno avuto luogo i delitti. Un ruolo fondamentale avranno le scuole che visiteranno il Memoriale e avranno l’opportunità di adottare la memoria delle vittime di mafia, fruendo e contribuendo all’arricchimento del data base del No Mafia Memorial: gli studenti potranno organizzare la partecipazione alle singole commemorazioni e potranno guidare i visitatori nel circuito creato, dopo aver elaborato le narrazioni nei laboratori del Memoriale sotto la guida degli insegnanti e degli studiosi del Centro Impastato. Saranno inoltre organizzati incontri con i familiari delle vittime. La Galleria d’arte Moderna, sarà il punto di riferimento per la rappresentazione artistica, identificando e coordinando gli interventi utili sui luoghi degli eventi.

"Il No Mafia Memorial vuole rifiutare il ricordo - ha affermato il sindaco Leoluca Orlando che ha partecipato alla presentazione dell'installazione - e vuole vivere la memoria che è presenza ed è presente. Auspico che il Memoriale con le sue attività possa essere presente in tutta la città, per disseminare la cultura dei diritti e per incrociarsi con i tanti che sul territorio sono impegnati per il rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno che è il modo migliore per combattere la cultura mafiosa".

Presenti tra gli altri anche l’assessore alle Culture Adham Darawsha, l’assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina, il capo di gabinetto Licia Romano e Nando Dalla Chiesa. "La dimensione della memoria - ha detto Nando Dalla Chiesa - è importante per ogni civiltà e le civiltà che intraprendono dei cammini difficili devono usare le risorse della memoria come una bussola. L’Italia sta compiendo un cammino difficile ma direi che è in difficoltà anche l’Europa nel tenere i rapporti con la sua memoria migliore. Il No Mafia Memorial è un centro di avanguardia, è un centro che guarda quello che è accaduto in passato ma è un centro di avanguardia dal punto di vista civile e culturale".

