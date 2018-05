Le chiavi di Palazzo Gulì al Centro Impastato: il No mafia Memorial diventa realtà

Un luogo per raccontare la storia della mafia, la sua evoluzione, il suo impatto sulla società ma anche la ribellione dei cittadini. Due anni dopo la sua presentazione alla stampa, il No mafia Memorial diventa realtà. Domani, giorno dell'anniversario della strage di Capaci, il sindaco Leoluca Orlando consegnerà le chiavi di Palazzo Gulì, al Cassaro, ad Umberto Santino, presidente del Centro di documentazione Impastato e ideatore del progetto.

La nuova istituzione culturale proporrà riflessioni e chiavi interpretative ai palermitani e al pubblico italiano e internazionale che visiteranno la città. Sarà uno spazio dove far nascere nuove idee e nuove pratiche di liberazione dalla mafia per formare una nuova identità collettiva e contribuire a costruire il cambiamento sociale. No mafia Memorial, voluto dal Centro Impastato e dal Comune di Palermo, condiviso da partner nazionali come la Rai e Banca Etica, è sostenuto da una rete di soggetti del Terzo settore, da Addiopizzo, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e da oltre 150 familiari di vittime, studiosi, docenti, magistrati, giornalisti, rappresentanti di associazioni e fondazioni.

Gallery