E' nata la casa editrice Informazione libera

È nata a Palermo oggi la casa editrice Informazione libera. L’idea è di un gruppo di professionisti, tra medici, insegnanti, creativi, artisti, giornalisti per dare spazio alla creatività, a chi ha voglia di esprimersi, di disegnare con le parole. Chi ha voglia di raccontare, di esprimersi raccogliendo le proprie idee: inchieste, racconti, gialli e molto altro, tutto in un contenitore meraviglioso: il libro. Una casa editrice che non ha grandi pretese, se non quelle di dare voce a chi ha una passione e la vive forte sulla propria pelle.

La storia della casa editrice “Dove esistono una voglia, un amore, una passione, lì ci sono anch’io”. Lo diceva Giorgio Gaber ed è questo lo spirito che anima la redazione di Radio Off, nata dall’idea e dalla passione per il giornalismo, per la cultura, per il sociale, per la legalità. Un progetto che è iniziato a partire dal 2013 ma che ha visto la sua attuazione solo nel 2016. Così a dicembre del 2015 è nata l’associazione, “Associazione informazione libera network” e a luglio del 2016 le prime trasmissioni radio e, in contemporanea, anche il giornale online “Radio Off”. Da allora Radio Off è sul web: www.radiooff.org e sui social.

Chi siamo

Liborio Martorana Editore, presidente dell’associazione libera network Libera informazione

Serena Marotta direttore responsabile , editore.

Fabio Gagliano, vice presidente dell’associazione libera network, medico, scrittore, editore.

Fabrizio Vasile, scrittore e ideatore eventi culturali

Piero Melati, giornalista e scrittore

Mario Tralongo, fondatore e collaboratore

Ivo De Gasperi, collaboratore

Salvo Ciulla, antropologo, fondatore e collaboratore

Fabrizio Tralongo, collaboratore

Giandiego Marigo, scrittore e collaboratore

Rossella Vilardi, collaboratore

Nicoletta Dammone Sessa, collaboratore

Salvatore Mercadante, fotografo

Info e contatti:

Serena Marotta tel. 392.1468313

e-mail: semarotta@yahoo.it

press.informazione@libero.it