Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Musica in libreria, incursione del quartetto spagnolo "PaGAGnini" alla Feltrinelli

Il quartetto d'archi, ospite al Teatro Biondo fino al 2 febbraio, ha fatto irruzione alla libreria di via Cavour, attraversando la via Roma e suonando per strada alcune variazioni al repertorio classico. Una sorpresa, che ha lasciato a bocca aperta i lettori, trascinati dalla comicità dei violinisti spagnoli