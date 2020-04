Musica, è online "Non mi fermi": nuovo singolo del rapper palermitano Zoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Non mi fermi" è il titolo del nuovo singolo di Giuseppe Cordaro in arte Zoro, giovane rapper della scena palermitana. Il titolo del singolo riassume in tutti gli effetti il contenuto del pezzo. Il singolo, in pratica, ripercorre la vita del giovane Rapper consigliando all'ascoltatore di non fermarsi davanti niente pur di raggiungere i propri sogni. Il beat è stato prodotto dal producer palermitano Alessandro sanfilippo aka "Damnsaint". Come anche tutto il mix ed il master dell'intero brano. Il video invece è stato prodotto sotto la supervisione di Zhed giovane videomaker anche lui di Palermo.Il management e la direzione artistica sono stati affidati a Francesco Tusa ,amico del rapper. Link Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=04RUJ_j-B48