Il Museo Pasqualino a casa tua, letture di libri in diretta su Facebook e Instagram

Nell'ambito dell'iniziativa #IlMuseoPasqualinoacasatua, a partire da lunedì 23 marzo il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino darà voce ad autori e curatori dei libri pubblicati nelle diverse collane delle Edizioni Museo Pasqualino, dirette da Rosario Perricone.

Ogni giorno alle 15 sui social istituzionali (Facebook, Instagram e Twitter) e sul sito sarà condiviso un video di presentazione dei contenuti e delle suggestioni di ciascun volume proposto. Un invito alla lettura e un viaggio conoscitivo che vi terrà compagnia attraverso diversi temi legati all’antropologia, alle tradizioni popolari, alla semiotica, all’etnomusicologia, senza tralasciare il magico mondo delle fiabe per bambini.

La prima settimana (dal 23 al 29 marzo) sarà dedicata ai volumi di due collane: Suoni&Culture e Nuovi Quaderni del Circolo semiologico siciliano, per concludersi con Piccirè, la collana dedicata ai più piccoli.

Per Suoni&Culture, lunedì 23 il direttore di collana Sergio Bonanzinga presenterà il libro da lui curato, “Figure dell’etnografia musicale europea. Materiali Persistenze Trasformazioni”; martedì 24 Giuseppe Giordano parlerà del suo libro “Tradizioni musicali fra liturgia e devozione popolare in Sicilia”; mercoledì 25 sarà presentato in italiano e inglese il libro ”Street Music and Narrative Traditions” da Luisa Del Giudice, curatrice insieme a Sergio Bonanzinga e Thomas A. McKean.

Si proseguirà poi con le video presentazioni di tre libri della collana Nuovi Quaderni del Circolo semiologico siciliano. Giovedì 26 marzo, il direttore di collana Gianfranco Marrone parlerà di “Zoosemiotica 2.0. Forme e politiche dell'animalità” mentre venerdì 27 l'autore Francesco Mangiapane videopresenterà il suo libro “Retoriche social. Nuove politiche della vita quotidiana”; Gianfranco Marrone tornerà in video sabato 28 con la presentazione del suo libro “Storia di Montalbano”. Concluderà questa prima settimana la collana per bambini Piccirè con il libro “Senka e le donne magiche” presentato dall'autrice Ramona Parenzan.