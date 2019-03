Online la più grande mostra su invenzioni e scoperte, c'è anche il Museo dei Motori

Una selezione di oltre 150 reperti del Museo dei Motori dell’Università di Palermo farà parte della più grande mostra online su invenzioni e scoperte. Il progetto di Google Arts&Culture "Tutto Inizia da un’idea", mette insieme le collezioni, i racconti e il bagaglio di conoscenze di oltre 110 istituzioni di 23 Paesi. Più di 400 mostre interattive che rendono omaggio ai più grandi progressi dell'umanità nel campo della scienza e della tecnologia. Grazie a Google Street View, inoltre, i visitatori possono scoprire i siti delle grandi scoperte, dai profondi spazi sotterranei all'interno del Large Hadron Collider del Cern fino al cielo a bordo della Stazione spaziale internazionale. È possibile vedere da vicino oltre 200 mila opere in alta definizione, tra cui la prima mappa delle Americhe di cui si ha conoscenza, risalente al 1508, e le lettere di Albert Einstein, pubblicate per la prima volta online.

Il Museo dei Motori contribuisce a questa importante iniziativa internazionale con una collezione che descrive l’evoluzione tecnica in campo motoristico. Spiccano tra i reperti, per rarità e pregio, motori a vapore della fine del 19esimo secolo, numerosi motori automobilistici e aeronautici, nonché il velivolo storico Fiat G.59 4B, uno dei soli cinque esemplari completi sopravvissuti. E con l'aiuto di Google Street View, i visitatori online potranno camminare e scoprire virtualmente il percorso espositivo del Museo.

La pagina dedicata al Museo dei Motori

“Siamo compiaciuti e orgogliosi di fare parte di questo progetto, che unisce la storia e la cultura con le più recenti tecnologie, con una componente importantissima del nostro Sistema museale come il Museo dei Motori – ha commentato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – Quando due mondi dialogano in questo modo si valorizzano reciprocamente e ci fanno capire che dobbiamo guardare al presente e al futuro sempre in un’ottica di innovazione. Il nostro Ateneo partecipa a questo processo puntando al potenziamento dei servizi, della ricerca, della formazione e alla diffusione della conoscenza aprendo sempre di più le proprie porte, anche in maniera virtuale”.

"Utilizzare la tecnologia innovativa di Google Arts & Culture - ha affermato il direttore del museo Paolo Inglese - rende più accessibile la collezione, agevola la ricerca e la condivisione del sapere, consente di promuovere a livello internazionale il vasto patrimonio dell’Ateneo e le molteplici iniziative volte alla sua tutela e valorizzazione. Tutte attività che l’Ateneo promuove costantemente nell’ambito della Terza Missione, cioè l’azione di disseminazione educativa e culturale nella società e nel territorio".