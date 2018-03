Museo Diocesano di Palermo aperto per la settimana Santa e la Pasqua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Palazzo Arcivescovile di Palermo-Museo Diocesano di Palermo, augura a tutti una serena Pasqua con i propri affetti e comunica che rimarrà aperto durante tutta la Settimana Santa, da martedì a domenica, con i seguenti orari: da martedì 27 marzo a domenica 1 aprile: ore 9.30-13.30; domenica di Pasqua 1 aprile: ore 9.30-13.30; lunedì di Pasquetta 2 aprile: chiuso (come ogni lunedì). Ultimo ingresso mezzora prima della chiusura.

Un'occasione in più di conoscenza e di svago per visitare e le dieci della collezione permanente ove spicca, per il tema pasquale, la grande tela con il Compianto di Cristo morto di Pietro Novelli dei primi anni ’40 del Seicento. Al piano nobile del Palazzo Arcivescovile di Palermo saranno anche visitabili “Le Stanze dei Vescovi”, decorate con pitture dal XV al XIX secolo, tra cui la Sala Beccadelli con il tetto ligneo della metà del '400, l’Alcova ottocentesca del Cardinale Pietro Gravina dei principi di Montevago, le sale Gialla e Azzurra commissionate dall’Arcivescovo Giovan Battista Naselli principe di Ficarazzi e la famosa Cappella affrescata dal pittore fiammingo Guglielmo Borremans nel 1733.

Info Museo Diocesano di Palermo:

via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile di Palermo), accanto alla Cattedrale

0916077303, 0916077215 - museo@diocesipa.it

www.museodiocesanopa.it

Facebok: Museo Diocesano di Palermo (mudipa)

Instagram: museodiocesanopalermo #mudipa

Twitter: Museo Diocesano Pa @MuDiPalermo

Pinterest: Museo Diocesano Palermo

Youtube: museo diocesano di palermo