A Pasqua e Pasquetta la cultura non va in ferie: Spasimo, Gam e Cantieri della Zisa aperti

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta i musei e i siti culturali del Comune non andranno in ferie: lo Spasimo, la Gam e i Cantieri della Zisa resteranno aperti. Lo comunica il Capo area della Cultura del Comune.

Ecco gli orari che osserveranno:

il Complesso di Santa Maria dello Spasimo sarà visitabile dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17,30);

la Galleria d’Arte Moderna dalle 9,30 alle 18,30;

i Cantieri culturali alla Zisa e il Centro internazionale di fotografia dalle 10 alle 18,30.

Lo Spasimo resterà aperto, negli stessi orari, anche il 25 aprile.