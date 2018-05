“Immagini che non immagini”, la mostra dei minori di una comunità alloggio

Domani (22 maggio) alle 18:30, nei locali del Centro Internazionale di Fotografia - Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, diretto da Letizia Battaglia - sarà inaugurata una mostra realizzata dai minori della Comunità alloggio Villabianca. Il progetto, nato con la collaborazione dl comune di Palermo, ha visto impegnati i ragazzi ospiti della comunità, all’interno di un laboratorio fotografico che si è tenuto al Centro Internazionale di Fotografia in occasione della loro visita alla mostra “Poggioreale cinquant’anni dopo”.

Un’esperienza nuova, fortemente stimolante e formativa per Ahmed R., Giuseppe B., Giuseppe G., Benedetto D., Francesco B., Francesco D., Gaetano C., Alessio R., che hanno indossato le vesti di fotografo e sono riusciti a catturare, con l’ausilio di una macchina fotografica usa e getta, la realtà che li circonda. Un modo inusuale di raccontarsi e di condividere il loro mondo, da dove emerge sensibilità e senso artistico. Le fotografie, in mostra domani, raccontano non soltanto il vissuto all’interno della comunità, ma parlano anche di desideri, fantasie, sogni, che i ragazzi hanno espresso attraverso il particolare di un volto, di un sorriso, un abbraccio o un paesaggio.