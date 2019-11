"Mollare non fa per me": il libro di Debora Mauro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono Debora, ho 20 anni e finalmente ho realizzato uno dei miei sogni. Quello di scrivere un libro. Ognuno di noi ha sofferto almeno una volta di ansia nella propria vita. In questo libro voglio raccontarvi di come ne sono uscita, di come ho imparato a non essere più sua schiava, riprendendo finalmente in mano la mia vita. Ne ho dovute superate tante, una dietro l’altra, ma oggi sono qui per trasmettere la mia forza a voi che state passando quel che ho passato io, a voi che siete schiacciati dall'ansia e non vedete via di uscita.

Leggendo questo libro vedrete come sono riuscita a trovare dentro di me la soluzione a questo problema, la forza interiore che troppo spesso non crediamo di avere. Scoprirete come anche voi potreste scavare dentro la vostra anima e trovare quel che vi serve, convincervi di potercela fare e urlare insieme a me che Mollare non fa per noi!