Il mistero dell'angelo perduto, di Rossella Vodret e Paolo Jorio

Sabato 24 marzo alle 11.30 al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino verrà presentato Il mistero dell'angelo perduto, libro Skira di Rossella Vodret e Paolo Jorio. Con gli autori interverranno: Gioacchino Barbera Sergio Bonanzinga Gianfranco Marrone Berlino, Olimpiadi del 1936: Olia, Vika e Helmut, due donne e un uomo con storie e destini differenti, si incontrano sullo sfondo della drammatica ascesa del nazismo.

Studiosi e amanti dell’arte, verranno coinvolti dalla loro straordinaria passione per il Caravaggio e per il suo capolavoro San Matteo e l’angelo in un intrigo che si dipana tra Italia, Francia, Germania e Urss incrociandosi con la politica, la cultura e l’arte del tempo. In questo intreccio avvincente di un passato e di un presente denso di avvenimenti reali, a emergere sono le umane scelte che fanno la storia. Il quadro risulta distrutto nell’incendio berlinese del 1945: sarà proprio vero? Paolo Jorio è autore, regista e conduttore di programmi radiofonici e documentari d’arte.

Dal 2003 dirige il Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli. Rossella Vodret, già curatore presso la Galleria Nazionale d’arte antica e soprintendente per il patrimonio storico-artistico di Calabria, Puglia, Lazio e del Polo museale romano, è specialista della pittura romana del primo Seicento e curatrice della grande mostra dedicata a Caravaggio tenutasi di recente a Milano Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, Piazzetta Antonio Pasqualino, 5 (trav. Via Butera), Palermo