"Metti la nonna in freezer", una black comedy all'italiana: come assistere all'anteprima gratuita con PalermoToday

Un film da non perdere, con l'opportunità di partecipare all'anteprima gratuita. Tutto è possibile, basta essere pronti per un nuova irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi. Travestimenti, equivoci e ingegnose bugie sono gli ingredienti di “Metti la nonna in freezer”, il film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con Fabio De Luigi e Miriam Leone dal 15 marzo al cinema con 01 Distribution. Un’originale black comedy italiana, dai risvolti curiosi e divertenti, pronta a stupire il pubblico.

La trama del film

La pellicola racconta di un incorruttibile e maldestro finanziere (Fabio De Luigi) che si innamora perdutamente di Claudia, una giovane restauratrice (Miriam Leone) che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando la nonna improvvisamente muore, Claudia con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare a incassare la pensione ed evitare la bancarotta.

Come prenotare il biglietto

Il 6 marzo non perdete l'anteprima gratuita di "Metti la nonna in freezer", in programma in 75 sale su tutto il territorio nazionale. Prenotare il biglietto è semplice: cliccando QUI potrete accedere alla piattaforma online, che vi permetterà di scegliere la città e il cinema che preferite, per poi scaricare il vostro voucher omaggio valido per due persone. CLICCA QUI PER PRENOTARE L'ANTEPRIMA.