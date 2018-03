"Marta", in uscita il terzo singolo degli Agnello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli Agnello firmano una delicata ballata che si regge su parole semplici e scure in un mondo di suoni spaziali. Al terzo lavoro la band si conferma una dolcissima novità nel panorama musicale italiano, una delicata creatura che abita luoghi dimenticati. Il brano è interpretato e raccontato in video da Undo Video Lab, team che ha già collaborato alla realizzazione di “Casa Tua”, brano debutto della band. Hanno partecipato anche Carlotta Magliocco, Silvia Pirrotta e Lea Ciotola. Attualmente chiusi in studio Indigo, gli Agnello lavorano alle ultime fasi di realizzazione del loro primo album sotto la direzione artistica di Carlo Miles Prestia e Donato di Trapani (Sound Engineer: Francesco Vitaliti). Nei mesi estivi verrà pubblicato un singolo di anticipazione all’album d’esordio. Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=EJ9jRdR9j_A