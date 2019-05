Marina Paterna presenta il libro sul piccolo Di Matteo all'Auditorium Rai

Venerdì 24 maggio all'Auditorium Rai di Palermo, alle ore 18, MedNet (Cinema & Editoria) presenta il libro di Marina Paterna "Ho sconfitto la mafia. Io sono vivo!" L'autrice, dopo la vittoria del Premio Peppino Impastato ritirato a Milano, desidera condividere con tutti i cittadini palermitani le pagine del suo libro. Un evento (ingresso libero) aperto a tutta la Sicilia.

​La storia del piccolo Giuseppe Di Matteo come non vi è mai stata raccontata prima. Un viaggio attraverso la coscienza che, corrotta, cambia e si fa portavoce di valori di Verità. E Giustizia. Un padre che si pente, magistralmente interpretato dalla voce di Rosario Terranova, che implora il perdono di suo figlio. Un bambino innocente, Giuseppe 11 anni, sequestrato per 779 giorni e poi dissolto nell’acido, che chiede di restare eterno. Un innocente a cui darà voce ed anima l’attore palermitano Vincenzo Crivello. Una canzone, scritta dal cantautore Marco Raccuglia dei Tamuna (Premio De Andrè) per il film Io sono vivo! accompagnerà, passo dopo passo, i pensieri e le emozioni dei protagonisti.

A moderare l’evento sarà Giuseppe Siviglia, ex Sindaco di San Giuseppe Jato, il quale farà luce sulle verità del tempo con la sua testimonianza. Ed in fine una giornalista che indaga sul caso, interpretata dall’autrice Marina Paterna. Tra romanzo e realtà è lei che regala al suo pubblico le parole di Pablo Neruda.