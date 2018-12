A Villa Filippina la presentazione del romanzo "Nove in un carretto" di Franco Carollo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per “Stelle di Natale”, manifestazione culturale natalizia promossa e organizzata da Regioniamo Sicilia a cui partecipa Spazio Cultura con le "Strenne natalizie". Verrà presentato sabato 29 dicembre alle 17:30 il romanzo "Nove in un carretto" di Franco Carollo - Spazio Cultura Edizioni. A dialogare con l'autore sarà Gabriella Maggio del Circolo di lettura. Inoltre troverete in mostra le collettive di pittura e fotografia dei soci di Regioniamo Sicilia. L'ingresso é libero.