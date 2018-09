"Vivere tra le costruzioni dello Zen": si presenta il documentario di Ruggero Gabbai

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 5 settembre ore 21 in via Primo Carnera Zen 2, per la sezione On Palermo, Manifesta 12 presenta il film Cityzen di Ruggero Gabbai (2014, 72 min. Italiano), un documentario sulla vita tra le costruzioni del quartiere Zen di Palermo. Per l’occasione, prima della proiezione, nel giardino dello ZEN2 si terrà un dibattito tra Ruggero Gabbai, regista del film, Mariangela Di Gangi, fondatrice dell’associazione ZenInsieme, Alessandra Turrisi, giornalista de Il Giornale di Sicilia, e Maria Chiara di Trapani, coordinatrice curatoriale del Film Programme.

Per il weekend, il Film Programme di Manifesta 12 si sposterà invece all’Arena La Sirenetta di Mondello, in via Azalea. Il 6 settembre, alle ore 21, Cityzen (2015) verrà ripresentato a Mondello, sempre previa introduzione del regista Ruggero Gabbai, e di Mariangela di Gangi di Zen Insieme. L'ingresso è sempre gratuito fino ad esaurimento posti. ll Film Programme di Manifesta 12 Palermo presenta una lettura in chiave cinematografica dei temi cardine della biennale attraverso una selezione di film, documentari e non, che informano e arricchiscono la narrativa generale del progetto curatoriale. I film selezionati approfondiscono i temi della biennale, rispecchiando così l’impianto generale del Public Programme.