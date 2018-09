Lettura delle poesia di Balistreri: iniziativa di solidarietà per la Missione di Biagio Conte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Leggerà alcune poesie del libro “La Giostra” Gaetano Balistreri, alle letture, si alterneranno brani musicali eseguiti dal maestro alla chitarra Francesco Martorana. All’incontro che si terrà in Missione Speranza e Carità in via Archirafi 31, venerdì 21 settembre 2018 alle ore 17.30 (nel salone) saranno relatori il dottore Giuseppe Bagnasco e il professore Tommaso Romano, coordinatrice Rosalia Biondolillo. Il libro “La Giostra” edizione DIVINAFOLLIA (copertina, pastello di Lella Buttita) di Ignazio Balistreri nell’occasione potrà essere acquistato e l’intero ricavato sarà devoluto alla Missione di Speranza e Carità.