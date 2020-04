L'editoria che non si ferma, letture da Casa Flaccovio: s'inizia col Caravaggio scomparso

Reinventarsi sul web: dalle dirette sui social network alle interviste in pillola su Zoom e Skype. La cultura non si ferma e, sul banco di prova del digitale, si amplia l’offerta dell’industria culturale siciliana. La Dario Flaccovio editore, casa editrice in controtendenza nel settore della saggistica in Sicilia con un incremento della vendita di e-book proprio nel periodo del lockdown, organizza un palinsesto di letture online, dirette Instagram con gli autori, spazi interviste e podcast da potere riascoltare su tutti i canali della casa.

Mercoledì 29 aprile e giovedì 30, continuano le puntate di “Letture da Casa Flaccovio”, a cura di Giorgia Teresi. Libri della casa editrice, letti e commentati da casa con dirette in contemporanea su Instagram e Facebook e la possibilità di interagire con il team della Dario Flaccovio. Il libro scelto per questa settimana è “Lo strano caso del Caravaggio scomparso” di Rossana Dongarrà. Un giallo che non ha mai trovato soluzione, uno dei furti d'arte più famosi al mondo: sulla sparizione della Natività del Caravaggio dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo sono state fatte mille ipotesi.

Prossimi appuntamenti con le letture in diretta, mercoledì 6 maggio e venerdì 8 maggio, con il libro di Adriana Chirco, “Antiche strade e piazze di Palermo”. È possibile, inoltre, rivedere tutte le interviste agli autori durante il periodo di lockdown nella pagina Youtube della Dario Flaccovio (@DarioFlaccovioEditore). All'interno della pagina Youtube, per la rubrica “spazio autori”, interviste a professionisti del web marketing, del digital travel e ad autori storici della casa editrice. E ancora per gli amanti della radio e delle audio interviste, anche lo spazio podcast Dario Flaccovio sulla piattaforma “Anchor.fm” (Anchor Dario Flaccovio Editore).