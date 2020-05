Casa Flaccovio, "La notte porta scompiglio": il libro letto e commentato in diretta Facebook

Continuano anche questa settimana le letture da Casa Flaccovio: appuntamenti social per lettori, booklover e amanti dell'arte in dirette Facebook e Instagram insieme al team della casa editrice. Mercoledì 27 maggio, alle ore 15,30, una nuova puntata di “Letture da Casa Flaccovio”, a cura di Giorgia Teresi. Libri della casa editrice, letti da casa con dirette su Facebook insieme agli autori.

Il libro letto e commentato per questa settimana è “La notte porta scompiglio” delle giornaliste Eugenia Nicolosi e Alessia Rotolo, entrambe in diretta Facebook.

“La notte porta scompiglio” (Dario Flaccovio) è un viaggio nella Palermo della notte, tra vicoli, locali, strade, con le inconfondibili luci gialle riflesse nelle “balate” delle vie del centro storico. È notte, è Palermo. Dentro e fuori le mura si aggirano artisti, viveur, baristi, amanti della notte e semplici esseri umani di passaggio. In loro compagnia ci si ambienta per le strade e i locali della città notturna e si compie un viaggio attraverso ricordi, confessioni, "goliardate" e storie d’amore che la raccontano nelle sue mille facce. Ed è incastrando tra il tramonto e l’alba momenti di realtà e altri di fantasia in un mosaico composto da milioni di tessere, che Palermo si manifesta in uno spazio e in un tempo unico e sfumato, diventando cartolina di se stessa, vera strabiliante protagonista di ogni storia.

Replica della diretta, venerdì 29 maggio, sempre alle 15,30, sull’account Facebook della casa editrice. Entrambe le dirette saranno precedute, alle 15, sulla pagina Instagram della Dario Flaccovio, da un mini live a cura di Giorgia Teresi che introdurrà i temi del libro.

È possibile, inoltre, rivedere tutte le interviste agli autori registrate durante il periodo di lockdown nella pagina Youtube della Dario Flaccovio (@DarioFlaccovioEditore). All’interno della pagina, per la rubrica “spazio autori”, interviste a professionisti del web marketing, del digital travel e ad autori storici della casa editrice. E per gli amanti della radio e delle audio interviste, anche lo spazio podcast Dario Flaccovio sulla piattaforma “Anchor.fm” (Anchor Dario Flaccovio Editore)