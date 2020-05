Le Vie dei Tesori, "ti racconto un tesoro": la campagna fa il boom di visualizzazioni

Innanzitutto i numeri: 1.274.230 visualizzazioni e una media di quindicimila persone raggiunti ogni giorno sui social de Le Vie dei Tesori. Un risultato straordinario per la campagna #tiraccontountesoro che, lanciata durante il lockdown, ha accompagnato il pubblico nei due lunghi mesi di emergenza.

Il festival che fa scoprire le bellezze dell’isola, non poteva lasciare soli i suoi appassionati fan, e ha trovato una formula nuova. Ha chiesto ai suoi “amici” di raccontare: venticinque tra esperti, giornalisti, direttori di musei e di teatri, attori, professori universitari, ma anche guide, appassionati, storici e gli splendidi “volontari” del festival, hanno attinto alla loro competenza e memoria.

Senza luci d’artista o trucco e parrucco: uno smartphone e poco altro, solo la voglia di far scoprire una storia, un angolo, un aneddoto, un personaggio, il passo di un libro, una poesia. Sono nati così i video postati sulle pagine social, che si sono aggiunti agli articoli del magazine del festival e alle suggestioni giornaliere postate sui social ufficiali e tratte dall’infinito repertorio messo insieme da Le Vie dei Tesori nei suoi tredici anni di vita: una foto e un luogo, in giro per l’isola, passando per le grandi città e i borghi, i palazzi storici e le cripte, salendo sulle torri o finendo nei castelli.

L’intera campagna di #tiraccontountesoro ha raggiunto numeri inaspettati che la dicono lunga sulla voglia di ripresa della Sicilia e sulla fiducia nel futuro, ma guardano anche in prospettiva, ad un turismo di recupero, di prossimità, che accolga la suggestione dei siti da riscoprire vicino casa, viaggiando nella storia, nella natura, nell’arte. In attesa della nuova edizione de Le Vie dei Tesori.