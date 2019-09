Tornano Le Vie dei tesori, 160 luoghi aprono le porte per un mese

Le Vie dei Tesori si è allargata a tutta la Sicilia e in questi giorni è in corso in dieci città dell’Isola: diciottomila visitatori nel primo weekend e ventottomila nel secondo. Un successo che anticipa l’edizione “madre” di Palermo, dove la manifestazione è nata tredici anni fa - in seno all’Università, che quest’anno è coinvolta anche per la massiccia partecipazione dei sui studenti alle attività del Festival – e dove l’anno scorso ha raccolto quasi trecentomila partecipanti, diventando uno dei principali eventi in Italia dedicati alla promozione del patrimonio culturale ed entrando nell’elenco delle iniziative di massimo interesse turistico della Regione Siciliana.

Da venerdì 4 ottobre al 3 novembre, Le Vie dei Tesori ritorna quindi a Palermo e apre oltre 160 luoghi, molti dei quali inediti: chiese, oratori, ville antiche, cunicoli e cripte, torri e rifugi. E quest’anno aggiunge una sezione di “esperienze”, che promettono emozioni difficilmente replicabili. E ancora, l’Itinerario contemporaneo negli studi d’artista, le passeggiate guidate da esperti – sono cento -, il festival per bambini, le visite con degustazione, i concerti negli oratori e le visite teatralizzate, i “Viaggi dei Tesori”. Sempre per cinque weekend, partecipano Catania che apre altri 50 luoghi, e per i primi tre fine settimana di ottobre, anche Ragusa, Modica e Scicli.