Le Vie dei Tesori chiude con 404 mila visitatori: "Narrata al mondo la bellezza della città" | VIDEO

Il festival archivia la sua tredicesima edizione con numeri da record. La conferenza di presentazione dei dati si è tenuta all'Arsenale della Real Marina, in onore all'assessore Sebastiano Tusa. "Un seme di speranza per i giovani che pensano che in Sicilia non ci sia nulla da fare"