Arenella, le luci di Domenico Pellegrino accendono i Quattro Pizzi della Tonnara Florio

Un’installazione di Domenico Pellegrino illuminerà i Quattro Pizzi della Tonnara Florio all’Arenella, simbolo della città e di un vissuto di Palermo entrato nella leggenda, tutte le sere - dalle 20.30 - fino al prossimo 30 novembre. L’iniziativa, inserita nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018, è stata presentata qualche giorno fa alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, del presidente dell’Ars Gianfranco Micciché e dell’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Sebastiano Tusa.

L'opera, composta da mille e seicento lampadine, si ispira alle decorazioni dei soffitti della palazzina in stile neogotico inglese voluta da Vincenzo Florio. A sottolinearne il carico simbolico ed emozionale l'esibizione di Alessandra Salerno, una delle voci importanti della musica siciliana contemporanea che, dalla terrazza della palazzina, in occasione dell'inaugurazione, ha cantato un brano scelto dal suo repertorio per esaltare il tema del viaggio.

Il progetto Casa Florio, voluto dagli ultimi eredi di Vincenzo Florio, Chico Paladino Florio e la moglie ana Paula Mancino – punta a realizzare, soprattutto per le nuove generazioni - un percorso di conoscenza e valorizzazione dei luoghi e dei personaggi che hanno reso possibile la nascita del mito dei Florio e che ha nei “Quattro Pizzi” della Tonnara dell’Arenella il suo significato più profondo e intimo: fu, infatti, l’ultima casa di Vincenzo Florio ed è parte integrante dell’attuale dimora di famiglia.

