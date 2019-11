Il nuovo lavoro di Dan Iroaie ed Eugenio Tagliavia: ecco l'installazione "Conca Aurea" 

Si chiama "Conca Aurea" la nuova installazione degli artisti Dan Iroaie ed Eugenio Tagliavia che sabato, alle 18,30, sarà inaugurata in uno spazio inedito, I Vivai Dante, un laboratorio di botanica e di ricerca e arredo di piante e di fiori, uno spazio scoperto e curato da Antonietta Di Grigoli, in via Dante 120. Gli artisti doneranno il contributo della vendita di una stampa del loro lavoro all’associazione Cristo Risorto che si occupa di famiglie disagiate e si trova nel quartiere Pitrè.

L'installazione

Conca d'oro, ma non è solo l'oro naturale dei giardini d'aranci, è l'oro dei mosaici, non solo. E’ l'oro eternamente settecentesco, l'oro delle cornici dei candelabri dei pulpiti di chiesa, dei sovrapporte, dei santi, degli strumenti musicali e dei suoni barocchi.Un oro quotidiano. A questo oro, quotidiano, ma zecchino, a questi suoi sprizzi e sprazzi di gioia, di una magnificenza dovuta all'aria stessa, vogliono fare omaggio e ricollegarsi anche con la loro pittura Dan ed Eugenio, così da trovare posto in questo mondo, almeno in apparenza, in superficie, felice, equilibrato, appeso a fili d'oro.

Gli artisti

Dan Iroaie dipinge da sempre, da quando se ne ha memoria. Prima col rapidograph poi col pennello. Ha fatto diverse mostre, nel tempo, a Palermo, a Roma, a Milano, l'ultima a Gibellina nell’estate del 2019, assieme a Eugenio Tagliavia, di recente una mostra a Palermo ad Agorà, e numerose collettive. Da oltre dieci anni Dan Iroaie collabora con Eugenio, che ha scelto ben presto la strada della pittura. E' una collaborazione rara e interessante, questo suono a quattro mani, una cosa antica, che oggi è sempre più difficile trovare.