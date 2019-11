Quando le sirene avevano le ali, viaggio di cinque giorni alla scoperta delle fiabe | VIDEO

Dal 20 al 24 novembre "Illustramente" porta in città laboratori, convegni, letture e momenti di gioco per i più piccoli alla riscoperta di "radici e ali" per volare con la fantasia. Tema di questa settima edizione è la Sirena. La presentazione alla biblioteca comunale