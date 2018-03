Il ritorno a Palermo di Emanuele Navarro della Miraglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’ambito delle molteplici attività organizzate dallo storico Liceo Classico Umberto I di Palermo, il Dirigente scolastico Prof. Vito Lo Scrudato e i docenti di lettere hanno invitato lo scrittore Enzo Randazzo a tenere una Lectio Magistralis sullo scrittore Emanuele Navarro della Miraglia, nonché a presentare il X Premio Internazionale Navarro 2018, prestigioso Premio letterario in prosa e poesia dedicato allo scrittore che fu grande animatore e rinnovatore della cultura letteraria in Italia e contribuì ad introdurre il Verismo in Italia.

Introduce il Dirigente Prof. Vito Lo Scrudato e coordina la prof. Maria Gabriella Cacioppo, che dialogherà anche con la prof. Gisella Mondino, studiosa di Vincenzo Navarro, e con l’ospite d’eccezione Enzo Randazzo, ideatore e Presidente del Premio, animatore della scena culturale siciliana e del paese di Sambuca che diede i natali ad Emanuele Navarro. Enzo Randazzo è scrittore che, a sua volta nelle proprie opere, rinnova non solo i temi e i luoghi cari a Emanuele Navarro, ma anche il suo impegno civile rivolto soprattutto ai giovani. Scrittore di romanzi, novelle, uomo di teatro, ha ricevuto il Premio Speciale Casentino 2017 e Firenze 2018, per il romanzo “Kaleidoscopio” con Prefazione di Lando Buzzanca ed Avvertimento al moderno lettore di Gisella Mondino.

Il Premio Navarro 2018, in armonia con le finalità culturali del Team di Sicilia my love ed allo scopo di contribuire alla valorizzazione di autori non ancora noti, patrocinato dal Lions Club Sambuca Belice e dal Centro Studi Adranon, vuole far conoscere ai giovani la storia umana e letteraria di Navarro della Miraglia e celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa. Emanuele Navarro è vissuto anche a Palermo, dove ha operato culturalmente per circa un decennio, nei suoi anni giovanili.

Il Premio Navarro 2018 si svolgerà GIORNO 12 MAGGIO 2018, ALLE ORE 16.00 A SAMBUCA DI SICILIA (Borgo dei Borghi 2016) PRESSO LA SALA DELLA BCC. https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1239-x-premio-internazionale-navarro-2018

D'OhcmanKorinne